Kritiek in Kamer op gebrek aan middelen voor brandweer bij brand in Hoge Venen: “Hebben we dan niets geleerd?”

“Eens te meer zijn we onvoldoende uitgerust: geen risicocultuur, onvoldoende materiaal, niet genoeg opgeleid personeel voor dat soort rampen”, somde Vanessa Matz van oppositiepartij Les Engagés op. “Een enkele helikopter was uitgerust om het vuur te bestrijden. Hebben we dan niets onthouden van de overstromingen?” vroeg Julie Chanson (Ecolo), terwijl Eric Thiébaut (PS) benadrukte dat het onze plicht is onze diensten de juiste middelen ter beschikking te stellen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weerlegde die kritiek. “We hebben niet op de brand gewacht” om maatregelen te nemen, verzekerde ze. De minister citeerde de toegenomen dotatie voor de hulpverleningszones, de invoering van een gestandaardiseerde procedure in 2021, of de mogelijkheid om in Frankrijk een specifieke opleiding te volgen om bosbranden te bestrijden. Dit jaar staat de oprichting geprogrammeerd van een Europese vloot met 32 helikopters. Het directoraat-generaal Civiele Veiligheid onderzoekt de mogelijkheid om die in België onder te brengen.