Handgeschreven songteksten van Freddie Mercury worden geveild en één daarvan moet al 1,4 miljoen euro opleveren

Handgeschreven songteksten van de hits Don’t stop me now, Somebody to love en We are the champions zullen op 5 september, de dag dat de zanger eigenlijk 77 jaar had moeten worden, geveild worden. De laatste alleen al is al negen pagina’s lang en zou 300.000 pond (350.000 euro) moeten opleveren.

Maar ook de songtekst van Bohemian rhapsody zal geveild worden. Die is met vijftien bladzijdes nog langer dan We are the champions. Ook staan er details in die laten zien dat het lied zomaar anders kon zijn uitgedraaid. Zo wilde Mercury het eerst Mongolian rhapsody noemen. Uiteindelijk is dat doorgekrast en is er Bohemian bijgezet. Ook de beroemde tekst Mama, just killed a man had bijna anders kunnen zijn. Op het begin van de pagina staat namelijk Mama, there’s a war began. I’ve got to leave tonight. Sotheby’s verwacht dat de tekst 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro) zal opleveren.

Naast de songteksten zullen ook andere spullen van Mercury geveild worden, zoals zijn kostuums. Alles komt uit de persoonlijke collectie van zanger. Die erfde goede vriendin Mary Austin in 1991 toen Mercury stierf. Zij heeft nu besloten om de spullen te veilen.