PORTRET. Acid, de immens populaire Youtuber die (niet voor het eerst) in opspraak komt

Na zijn veelbesproken Reuzegom-video staat de populaire Youtuber Acid (23) - Nathan Vandergunst in het echte leven - in het oog van de storm. Geen onbekend terrein voor de jongeman die met meer dan 528.000 volgers een van de populairste gezichten is bij de Vlaamse en Nederlandse jeugd. Maar wie is deze West-Vlaming die zo’n tien jaar geleden video’s begon te maken op zijn slaapkamer in Blankenberge?