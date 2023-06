Genk

Met 4.500 planten heeft het Genker Plantencentrum het grootste aanbod van de Benelux. Deze maand wordt er uitgebreid ‘30 jaar groen geluk’ gevierd. Voor eigenaar Bart Hiemeleers hét moment om het nieuws over zijn opvolging te onthullen en te praten over dipladenia’s en forsythia’s, maar ook over de klimaatsverandering en de extra zorg voor zoon Roel.