Aandeelhouder naast Lewis Hamilton en Leonardo DiCaprio: Thibaut Courtois investeert in vegan burgerketen

Buiten zijn uren als doelman om, laat Thibaut Courtois graag de zakenman in zichzelf los. Nu investeert de Bilzenaar in een veganistische fastfoodketen, genaamd ‘Neat Burger’. Daar wordt Courtois aandeelhouder, samen met Lewis Hamilton en Leonardo DiCaprio.

Thibaut Courtois (31) is al enkele jaren op zoek naar de meest duurzame manieren om zijn voetbalgeld te investeren. Zo kocht hij vastgoed in België en Spanje, maar jaagt hij daarnaast nog andere interessante opportuniteiten na.

Eind vorig jaar kocht Courtois aandelen bij de Britse, veganistische fastfoodketen ‘Neat Burger’, die vleesvrije hamburgers en hotdogs aanbiedt. Het bedrijf werd in 2019 opgericht, met zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton als één van de eerste investeerders.

Dat het concept potentieel had, bleek snel. Ondertussen is het ‘gezonde’ fastfoodbedrijf actief op acht locaties in Londen en heeft het restaurants New York en Dubai. Nu wil Neat Burger nog verder uitbreiden naar het Midden-Oosten en het Europese vasteland.

Hiervoor werd in totaal 17 miljoen euro opgehaald. Hoeveel van Courtois komt, is niet duidelijk. Naast de Bilzenaar investeerde Lewis Hamilton nog voor een tweede keer, ook acteur Leonardo DiCaprio kocht zich eerder in.