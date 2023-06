Elise Mertens weet wat te doen om opnieuw te triomferen op Roland Garros: “Luisteren naar wat mijn moeder zei”

Elise Mertens (WTA 28) wil zich vrijdag voor het tweede jaar op rij, en voor de derde keer in zeven deelnames, plaatsen voor de laatste 16 op Roland Garros. De 27-jarige Limburgse neemt het op het Court Philippe Chatrier op tegen de 29-jarige Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3), kwartfinaliste in 2022 en finaliste in februari in Doha.

Het is de derde keer dat Mertens en Pegula tegenover elkaar staan. De Belgische nummer 1 verloor nog niet van haar Amerikaanse concurrente, maar sinds hun laatste ontmoeting, in de kwartfinales in Dubai in februari 2021, is de New Yorkse wel uitgegroeid tot een gevestigde waarde aan de wereldtop.

“Het wordt een moeilijke wedstrijd, want Pegula is een zeer solide speelster,” aldus Mertens. “Er is misschien iets minder druk om de derde ronde te halen tegen een topspeelster als Jessica, maar ik wil nog steeds winnen. Vorig jaar haalde ik de laatste 16, dus ik wil het net zo goed doen, of zelfs beter.”

Als voorbereiding op de wedstrijd had Elise Mertens graag donderdag dubbelspel gespeeld met de Australische Storm Hunter, onder meer om aan haar opslag te werken. De Leuvense moest echter vrede nemen met een trainingssessie met haar coach Seppe Cuypers in het Stade Jean-Bouin. Mertens beschikt in ieder geval over een duidelijk plan om Jessica Pegula te verslaan.

“Zoals mijn moeder zei, zal ik het heft in eigen handen moeten nemen”, legde ze uit. “Aanvallen, de lijnen zoeken en naar het net gaan. Je kunt niet op veilig spelen tegen dit soort topspeelsters. We moeten risico’s nemen.”

“Moeilijk te ontwrichten speelster”

De 29-jarige Amerikaanse, vorig jaar kwartfinaliste in het enkelspel en finaliste in het dubbelspel, versloeg in haar tweede ronde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 37), die zich na één set terugtrok omwille van een knieblessure.

Jessica Pegula, wiens ouders eigenaar zijn van het American footballteam Buffalo Bills, slaagde er in haar twee vorige confrontaties met Elise Mertens niet in te winnen en is dan ook uit op revanche.

“Het is een tijdje geleden dat we elkaar voor het laatst hebben ontmoet”, aldus de Amerikaanse. “We hebben verschillende keren tegen elkaar gespeeld, vooral in het dubbelspel. Ze is een zeer moeilijk te ontwrichten speelster. Ze speelt intelligent en strategisch dus het zal niet makkelijk worden. We hebben nog niet op gravel tegen elkaar egspeeld, maar ik weet dat ik niet te veel fouten kan maken en dat ik het niet mag forceren. Ik zal intelligent moeten spelen en serveren. Ze is een lastige speelster. Het wordt een moeilijke wedstrijd.”