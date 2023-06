Brusselaars leren vooral Nederlands om betere job te vinden

Het onderzoek werd in 2022 afgenomen bij 4.139 cursisten en legde enkele stellingen voor. Onder meer ‘Nederlands leren is belangrijk in Brussel’ en ‘Als ik beter Nederlands ken, zal ik een betere job vinden’. 91 procent van de cursisten ging akkoord met de eerste stelling, bij de tweede stelling is dat 89 procent. Een lichte daling ten aanzien van 2020, toen 91 procent gedreven was Nederlands te leren om een betere job te vinden. Ook een betere toekomst voor de kinderen blijft een belangrijke doelstelling van de cursisten om Nederlands te leren. De taal leren is dus nooit écht een doel op zich, maar vooral een middel om meer algemene levensdoelen te bereiken.

“Het is belangrijk dat mensen perspectief hebben om Nederlands te leren. Zo kunnen mensen het langer volhouden. Beter werk is een goede motivator”, aldus Patrick Manghelinckx, directeur van Huis van het Nederlands. “Maar het blijft belangrijk dat cursisten zelf bepalen waarom ze Nederlands willen leren. Zij moeten hun eigen traject in handen kunnen nemen en wij ondersteunen hen daarbij. We moeten de cursisten ook kans bieden om Nederlands te blijven oefenen, daarvoor werken we samen met de VGC, de verschillende Nederlandstalige gemeenschapscentra en de bibliotheken.”