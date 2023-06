Model dat meer dan 17.500 dollar spendeerde aan borstvergrotingen, onthult de reden waarom ze implantaten weer liet verwijderen

Neyleen Ashley (33) wilde als kind al een zandloperfiguur. Toen ze 18 was, liet ze voor het eerst haar borsten vergroten. Enkele jaren - en meer dan 17.500 dollar - later had het model zich de ‘grootste, legale implantaten’ in de VS laten aanmeten: 1250 cc die haar een G tot H-cup gaf. Maar haar gigantische boezem leverde haar heel wat problemen op, waardoor ze besloot om de implantaten weer te laten verwijderen.

“Ik had voortdurend rug- en nekpijn, migraines en ik kon niet meer sporten”, klinkt het. “Mijn schouders zagen af en al mijn spieren en pezen deden pijn.” Toen een van haar implantaten begon te lekken, stond haar besluit vast. “Ik zie het als een teken om ze te verwijderen”, aldus Neyleen in een video op Tiktok. “Ze hebben hun dienst bewezen, ik ben het beu om me te moeten bedekken als ik ergens naartoe ga en ik wil eigenlijk gewoon géén borsten meer.”

Het proces om weer een normale look te krijgen, had ook heel wat voeten in de aarde. Eerst moesten dokters de ‘grootste, legale implantaten in de VS’ laten leeglopen, waardoor het model twee maanden met “lekke waterballonnen” in haar borsten rondliep. “Dat is nodig, om te zien hoe mijn huid reageert nu mijn borsten weer kleiner zijn.” Nadat de grote implantaten werden verwijderd, kreeg ze een nieuw, kleine paar ingeplant.

Sindsdien is Neyleen heel wat gelukkiger, laat ze uitschijnen op sociale media. Al is ze naar eigen zeggen ook wat volgers kwijtgespeeld door haar iets kleinere boezem.

