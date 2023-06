Teuns ment het peloton in de Ronde van Catalonië. — © Getty Images

Dylan Teuns’ laatste koersdag dateert van de Ronde van Vlaanderen, op 2 april. Na een hoogtestage met Israel-Premier Tech in Andorra is de Halenaar echter gretig om het zomerse luik van zijn seizoen aan te snijden. “Via de Ronde van Zwitserland en het BK stoom ik me klaar voor de Tour.”