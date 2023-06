Defensie werkt aan eenheid voor bescherming van havens

De eenheid zal enerzijds instaan voor de bescherming vanop zee van een haven of van een schip dat onderweg is naar of afgemeerd ligt in een haven. Anderzijds houdt dat ook de bescherming in die vanop het land wordt georganiseerd, klinkt het.

De eenheid marinefuseliers moet nog worden opgericht en zal ongeveer 230 militairen tellen, zowel actief personeel als een reservekader. De eerste kaderleden legden eind februari dit jaar al hun eindproeven af.

De oprichting van zo’n ‘expeditionaire havenbeschermingscapaciteit’ is voorzien in het STAR-plan van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Die nieuwe capaciteit kan volgens Defensie een belangrijke bijdrage bieden, zowel “in het kader van de collectieve verdediging als op het vlak van de collectieve veiligheid, zowel tijdens buitenlandse operaties als in onze eigen havens”.

De structuur en de organisatie van de eenheid marinefuseliers liggen nog niet definitief vast. Defensie zal onderzoeken of synergieën mogelijk zijn.