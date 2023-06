Is melk eigenlijk echt ‘goed voor elk’? De diëtist onderscheidt feit van fabel

Vandaag is hét moment om je dorst te lessen met een fris glas … melk. Op 1 juni is het immers Wereldmelkdag. Maar hoe zit het nu eigenlijk met het witte drankje? Meer en meer mensen kiezen voor een plantaardige vervanger. Is dat terecht? Of is melk écht goed voor elk? Kan je wel zonder? En maakt melk je botten werkelijk sterker? Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, overloopt de feiten en de fabels.