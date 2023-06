Minister Brouns wil “grondig intakegesprek” verplichten voor nieuwe klanten van huishoudhulp

Begin dit jaar raakte bekend dat uit 175 controles in de sector 159 schriftelijke waarschuwingen, 19 corrigerende adviezen en een dagvaarding waren gevolgd. De vakbonden ACV en ABVV trokken donderdag naar het kabinet van Brouns omdat ze vinden dat de werkgevers niet genoeg doen voor de gezondheid van hun huishoudhulpen.

Brouns wil meewerken aan een oplossing. Zo wil hij een intakegesprek met nieuwe klanten verplichten. Dat gesprek zou moeten plaatsvinden voor een huishoudhulp in een nieuwe woning van start gaat. “Het huisbezoek moet een grondige risicoanalyse zijn. Vandaag dient dat bezoek uitsluitend om praktische redenen te maken”, aldus Brouns.

Voorts zegt de minister dat hij een nultolerantiebeleid voert tegen uitbuiting. Hij zegt dat tegen een aantal bedrijven die de sociale wetgeving niet respecteren, meteen werd opgetreden. Er lopen een aantal procedures, zegt hij. Zo worden al subsidies ingehouden van bedrijven waartegen een onderzoek loopt.

ABVV-vakbondsman Issam Benali reageert tevreden. “Het voorafgaand bezoek was een van de dingen die we vroegen en ook wat de federale inspectie had aangegeven. Hoe kan je als werkgever anders de veiligheid garanderen? Het leek logisch. Dat het nu in de regelgeving wordt verankerd, is een goede zaak.”

De vakbonden willen daarnaast ook dat huishoudhulpen periodiek opgevolgd worden bij een arbeidsgeneesheer. “Ze kampen immers vaak met spier- en gewrichtsproblemen”, legt Benali uit. Dat ze goed opgevolgd worden, is later van belang voor de eventuele erkenning van een beroepsziekte.