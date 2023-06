Onze tv-tips: Britpop, een gespleten persoonlijkheid en Limburgse vrouwen

Promising Young Woman

Canvas, vr, 21.30u

Een verrassende thriller met uitstekend acteerwerk van Carey Mulligan en Jennifer Coolidge. Over een jonge vrouw met een veelbelovende toekomst, tot een mysterieus ongeval haar leven omgooit. Overdag is ze een charismatische, veelbelovende jonge vrouw, ’s nachts struint ze nachtclubs af waar ze zich dronken voordoet om zich te laten oppikken door zogenaamd bezorgde mannen. (tove)

Gina & Chantal

VTM, vr, 21.40u

Tine Embrechts en Nathalie Meskens mogen nog eens opdraven in deze tragikomische reeks die acht jaar geleden ingeblikt werd op verschillende plekken in onze provincie. Over de rijke Gina en haar poetsvrouw Chantal die met enkele hartsvriendinnen meegesleurd wordt in een mysterie dat de hele villawijk in de ban houdt en een flinke impact zal hebben op hun levens. Ideaal voor op vrijdagavond. (tove)

Classic Albums: Suede Coming Up

NPO3, vr, 21.17u

Ze kondigden de Britpop aan en brachten twee populaire albums uit. Maar toen ze hun gitarist verloren, werd Suede door iedereen afgeschreven. Twee jaar later kwam de band echter met een nieuwe line-up en een succesvol poprockalbum. Dankzij uitzonderlijk archiefmateriaal en interviews vertelt deze docu het verhaal van hoe de band zichzelf een nieuw elan gaf. (tove)