Onrust bij de Buffalo’s nu KAA Gent op zoek moet naar nieuwe hoofdsponsor: “Als het maar geen gokbedrijf wordt”

De supporters van KAA Gent zijn ongerust, nu de club op zoek moet naar een nieuwe hoofdsponsor. Veel fans vrezen dat een partij zonder veel affiniteit met de Buffalo’s de fakkel overneemt. “VDK was meer dan zomaar een geldschieter. Een hoofdsponsor is een partij met wie je je verbindt.”

Voor de grootste fans, die opstaan en gaan slapen met KAA Gent, komt het nieuws niet helemaal als een verrassing. “We zagen het al even aankomen”, zegt Wim Vanbiervliet, voorzitter van supportersvereniging Tribune 7. “Zo viel het ons al op dat VDK-klanten geen korting meer krijgen op een abonnement. In de wandelgangen deed het al enkele dagen de ronde.”

Toch zal het wel even wennen zijn om vanaf volgend seizoen niet meer het VDK-logo op de borst van de Buffalo’s te zien prijken. “Voor veel supporters waren VDK en de club bijna met elkaar vergroeid”, zegt Rein De Grieve, voorzitter van de supportersraad. “Ze hebben ons altijd gesteund, op topmomenten en ook toen het minder ging.”

Wim Vanbiervliet gaat nog wat verder: “Zonder hen had KAA Gent misschien zelfs niet meer bestaan. Ik herinner me de late jaren ‘90 nog, toen de club een schuld had van tientallen miljoenen euro’s. KAA Gent was een stuurloos schip, maar als hoofdsponsor vormde VDK een veilige haven. Dankzij hen kon de club herademen, en de schulden wegwerken.” (lees verder onder de foto)

“Zonder VDK had KAA Gent misschien niet meer bestaan”, zegt Wim Vanbiervliet. — © IF

Tegengewicht

Die zorgen zijn gelukkig voorbij, maar ook nu zijn het spannende tijden voor de supporters. KAA Gent is verder nog op zoek naar een investeerder en na tien jaar krijgt ook de Ghelamco Arena mogelijk een nieuwe naam.

“Ik maak me toch wat zorgen”, zegt muzikant en supporter Frederik Sioen. “Daarom hoop ik dat VDK net nu een rol kan blijven spelen. De voorbije 35 jaar was de bank een rode draad voor de club, samen met de supporters. VDK schuift zelf duurzaamheid en lokale verankering als waarden naar voor, dus rekenen we op hen om ook onze stem te laten horen. Als hier een buitenlandse investeerder aanklopt zonder link met de club of de stad, is het aan VDK om tegengewicht te bieden.” (lees verder onder de foto)

“We rekenen op VDK om de stem van de supporters te zijn”, zegt muzikant en supporter Frederik Sioen. — © BELGA

Geen gokbedrijf

Wie de nieuwe hoofdsponsor wordt, komen we later deze maand officieel te weten. De supporters hopen op een nieuwe samenwerking op lange termijn. “Een eendagsvlieg zou jammer zijn”, zegt Wim Vanbiervliet. “Ik hoop dat het opnieuw een partij wordt met wie KAA Gent een solide relatie kan opbouwen. Een lokale partner met dezelfde waarden als VDK, zoals duurzaamheid: dat zou ideaal zijn.”

Sluiten alvast niet aan bij die waarden: sportweddenschappen. Dat ze liever geen gokbedrijf op de borst van Gift Orban en Sven Kums zien staan, daarover zijn de drie supporters het roerend eens. “Een hoofdsponsor is meer dan zomaar een geldschieter”, zegt Wim Vanbiervliet. “Het is toch een partij met wie je je verbindt. Gokreclame zou niet verstandig zijn, ook omdat er over twee jaar een verbod op komt in het voetbal.”

