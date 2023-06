Hartverscheurende taferelen nadat drie mensen, waaronder een moeder en dochter (9) het leven laten door raket in Kiev

Een grootmoeder zijgt neer bij de lichamen van haar dochter en kleindochter. Beiden werden vannacht dodelijk getroffen door een nieuwe raketaanval in Kiev. Een dood die misschien vermeden had kunnen worden. “We klopten en klopten, maar niemand deed schuilkelder open.”

Gilles Liesenborghs Bron: The Daily Mail, The Guardian, Suspilne

Het luchtverdedigingssysteem rond Kiev had afgelopen maand zijn handen vol. Rusland had het massaal op de Oekraïense hoofdstad gemunt. En hoewel zowat alle raketten en drones onderschept konden worden, vielen er toch slachtoffers.

Afgelopen nacht belandden verschillende mensen onder vallende brokstukken. Drie personen lieten het leven, waaronder een moeder en haar kind. Volgens de eerste berichten had hun dood vermeden kunnen worden. Vijf minuten voor de eerste raketten Kiev bereikten, luidde het luchtalarm in Kiev. Bewoners zoeken dan massaal dekking in één van de vele opgerichte schuilkelders in de stad. Maar de uiteindelijke slachtoffers geraakten niet op tijd in zo’n schuilkelder.

Niemand deed open

Yaroslav, die het drama van dichtbij meemaakte, doet zijn verhaal bij de Oekraïense omroep Suspilne. “Het luchtalarm ging en we begonnen te lopen naar een schuilkelder”, vertelt de inwoner van Kiev. Hij was samen met zijn vrouw en kind. “We klopten en klopten op de deur. Maar niemand deed open. Het duurde heel lang. Er waren vrouwen en kinderen in de kelder, maar niemand deed open. Ik liep naar de andere kant van het gebouw op zoek naar een ingang. En toen was er plots een knal...”

Het kind van Yaroslav overleefde de inslag, maar zijn vrouw niet. Samen met een andere moeder en haar dochter van negen jaar overleed ze ter plekke. Nog eens tien andere mensen raakten gewond. Waarom de schuilkelder gesloten bleef, is vooralsnog niet duidelijk. Vitali Klitschko, burgemeester van de stad Kiev, laat weten dat er een onderzoek is ingesteld naar het drama.

Genocide

De grootmoeder van het negenjarig kind stortte neer toen ze de lichamen van haar twee geliefden zag liggen. Een hartverscheurende schreeuw doorbrak de stilte van een stad in rouw. Met ondersteuning van twee verpleegkundigen werd ze weggeleid van de gruwelijke scène.

Andrii Yermak, chef van de presidentiële staf van Oekraïne, reageerde met afschuw op de gebeurtenissen: “Het is internationale kinderdag. En deze nacht heeft Rusland opnieuw een kind vermoord in Kiev. Sinds 2014 pleegt het terroristische land misdaden tegen kleine Oekraïners. Sinds de invasie op 24 februari 2022 twijfelt niemand meer: dit is een echte genocide.”

© EPA-EFE