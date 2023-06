Einde van een tijdperk wordt straks aangekondigd: “Karim Benzema verlaat Real Madrid voor miljoenen uit de woestijn”

Karim Benzema verlaat Real Madrid. De 35-jarige spits zet zijn carrière voort in Saoedi-Arabië. Dat melden verschillende media in Spanje en Frankrijk.

De voorbije dagen werden de geruchten over een vertrek steeds hardnekkiger. Benzema had nog steeds geen contractverlenging getekend bij De Koninklijke - ondanks een voorstel - en kreeg enkele weken geleden een lucratief aanbod van Al-Ittihad, de kersverse kampioen van de Saoudi Pro League. Het zou gaan om een tweejarig contract, van 100 miljoen per jaar. Hij zou intussen al gesproken hebben met trainer Nuno Espirito Santo.

Benzema zou zijn beslissing donderdagnamiddag bekendmaken. Hij deelde alvast een lofzang van een Franse journalist op Instagram.

Woensdag leek Helder Costa, speler bij Al-Ittihad, de nakende transfer al te verklappen. “We zijn erg enthousiast over de komst van de Ballon d’Or-winnaar” , liet de winger weten.

De 35-jarige Benzema speelt al sinds 2009 voor de Spaanse topclub en won er zowat alles wat er te winnen valt in het clubvoetbal, met onder andere vijf Champions Leagues. En Benzema werd alleen maar beter met de jaren, bewijs: zijn Gouden Bal voor een fabuleus 2022.

Benzema volgt zo in de voetsporen van ex-ploegmaat Cristiano Ronaldo, die in januari naar Al-Nassr vertrok. Lionel Messi zou dan weer een voorstel van Al-Hilal overwegen. Als vervanger zou Real Madrid denken aan Tottenham-spits Harry Kane.

Overigens zou ook Luka Modric een aanbod uit Saoedi-Arabië ontvangen hebben. De Kroatische middenvelder zou echter geen zin hebben in een vertrek bij Real. Marco Asensio zou dan weer wel vertrekken, naar PSG.