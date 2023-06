Met dank aan Thibaut Vervoort: 3X3 Lions grijpen strohalm op WK en staan op één match van kwartfinales

Wat een knalprestatie van Thibaut “Must See TV” Vervoort. Met 4 tweepunters leidde hij de 3X3 Lions op het WK in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen naar beslissende 21-18 winst tegen Puerto Rico (FIBA 16). De Belgische ploeg, de nummer 6 van de wereld, is meteen zeker van een stek in de Play-In.

De laatste groepswedstrijd in poule C moest niet alleen gewonnen worden. De 3X3 Lions moesten ook op zoek gaan naar een zege met minstens drie punten en versus Puerto Rico. Slechts dan was een stek in de Play-In op zaterdag aan de orde.

De Belgische nationale ploeg, met Thibaut Vervoort, Dennis Donkor, Caspar Augustijnen en Bryan De Valck, stond de ganse partij (3-6, 5-12 en 13-18) op voorsprong. Puerto Rico kwam in money-time echter opzetten naar een 18-20 tussenstand. Thibaut “Must See TV” scoorde dan het punt waardoor de 3X3 Lions zeker waren van winst (18-21) en van kwalificatie. Thibaut Vervoort scoorde maar liefst 10 punten, waaronder vier tweepunters. Must See TV is meteen back in business. In poule C eindigden de vijf ploegen allemaal met een 2 op 4. Polen gaat als groepswinnaar rechtstreeks naar de kwartfinale. De nummer 2 Litouwen en de nummer 3 België werken zaterdag de Play-In af.

De 3X3 Lions doen dat tegen de nummer 2 van poule B. Dat is Amerika, Letland of Oostenrijk. Als ze die wedstrijd winnen zijn ze gekwalificeerd voor de kwartfinale. Zondag staan de halve finales, de partij om brons en de finale op de affiche. De 3X3 Lions eindigden vorig jaar op het WK in Antwerpen vierde.