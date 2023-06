Minderjarigen smijten waterballonnen in gezicht van fietsers

Maaseik

De politie stelde woensdag een pv op tegen twee minderjarigen die in Maaseik waterballonnen in de gezichten van voorbijgangers smeten. Hierbij kwam een fietser zelfs ten val.

De politie kreeg om 14 uur een eerste melding binnen. Een vrouw die op de Markt fietste werd er aangevallen door twee jongeren op een zwarte scooter. Zij smeten met grote kracht een waterballon tegen de fietsster. Vervolgens kwam zij ten val. Terwijl de daders wegreden kon de nummerplaat van hun brommer genoteerd worden.

20 minuten later was het opnieuw prijs. Een vrouw die met haar dochtertje aan het fietsen was op Kloosterbempden kruiste de jongens op hun scooter. Terwijl zijn kwamen aangereden smeten ze opnieuw een waterballon. Deze belandde recht in het gezicht van de moeder.

De politie kon de minderjarige verdachten inmiddels identificeren. Ze stelden ook een pv op.