Hasselt

Jonge daders die zich bezondigd hebben aan dealen, aanranding of ander geweld, BAAL Limburg duwt ze met de neus op de feiten maar zorgt ook voor een kans om het goed te maken. Zo brachten ze 185 daders en 186 slachtoffers samen voor herstelbemiddeling. Of zetten ze 62 jongeren als ‘straf’ aan het werk in rusthuiskeukens of de kringwinkel.