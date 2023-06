Man gearresteerd na kilometerslange achtervolging, politiemotard raakte gewond

De politie kon donderdagnamiddag een man arresteren na een kilometerslange achtervolging waarbij een politiemotard gewond raakte. De verdachte sloeg in Hasselt op de vlucht voor een controle en werd in Neerharen (Lanaken) ingerekend.

Het waren de mensen van het overlastteam van de lokale politie LRH die de verdachte donderdagnamiddag in de smiezen kregen op de Oude Luikerbaan in Hasselt. De politiemensen, die met de fiets waren, wilden overgaan tot een controle van de man en hadden bijstand ingeroepen van een politiewagen toen het misliep. De verdachte onttrok zich aan de controle en stoof ervandoor met zijn wagen. Tijdens de vlucht konden de politiemensen met de fiets maar net op tijd wegspringen. Twee van de drie fietsen die daar stonden, werden wel vernield. Er werd ook een combi geraakt.

Gewonde motard

De politie LRH zette de achtervolging in terwijl de bestuurder via de snelweg richting Lummen reed. Ze kregen daarbij steun van de federale wegpolitie. Ter hoogte van het Klaverblad wisselde de vluchtende automobilist van snelweg. Hij maakte rechtsomkeer en nam de E314 richting Nederland. Terwijl verderop alles in het werk werd gesteld om de auto van de verdachte tot stoppen te brengen, nam de vluchter de afrit in Maasmechelen. Hier kwam een politiemotard ten val. De man raakte gewond.

Via de afrit in Maasmechelen ging het richting Neerharen (Lanaken). Daar konden de achtervolgende agenten van de wegpolitie, LRH, Lanaken-Maasmechelen en Bilzen-Hoeselt-Riemst hem tot stilstand brengen. Dat gebeurde op de Staatsbaan, ter hoogte van de horecazaak Mombasa Coffeemakers. Hier reed de vluchter tegen het terras.

Te voet gevlucht

“Opeens kijk ik achter mij en ik zie een auto draaien om de hoek. En dan was er die botsing”, zegt Esma uit Maastricht. Hij zat bij de horecazaak. “Die man stapte na de crash uit de wagen en probeerde weg te lopen van de politie. Maar hij raakte niet ver. Ze rekenden hem onmiddellijk in. Ze reden ook net achter hem. Allemaal politiewagens. Wat er aan de hand is geweest weet ik niet, maar het was vreemd om te zien.”

De vluchter werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor naar het politiekantoor van Hasselt. De politie LRH volgt de zaak verder op. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Er werden door de snelwegpolitie en lokale politiezones tal van inbreuken vastgesteld en de nodige pv’s zijn opgemaakt.