Geen Alberto en Van Leemhuyzen in kerstshow van Samson & Marie: “Ik heb dat als een beetje zuur ervaren”

Jarenlang waren de kerstshows van Samson en Gert een vaste waarde in de theaters, en sinds vorig jaar zet dochter Marie de traditie verder. Maar waar ze in de eerste Samson & Marie Kerstshow nog geflankeerd werd door de trouwe vrienden van haar vader – Walter De Donder (de Burgemeester), Koen Crucke (Alberto) en Walter Baele (Van Leemhuyzen) –, krijgt ze dit jaar het gezelschap van de personages uit haar eigen serie IJsjestijd.

Zo zullen Michiel De Meyer (brandweerman Bill) en Martine de Jager (bakkerin Florentine) voor het eerst in de kerstshow te zien zijn. Van de oude garde is Walter De Donder de enige die zijn rol herneemt in de serie, en straks dus wel het podium op mag. Een beslissing die dubbel aanvoelt voor acteur Koen Crucke, die er al sinds het prille begin bij is.

Geen Koen Crucke en Walter Baele in de kerstshow dit jaar. “Het voelt een beetje alsof we aan de kant geschoven zijn.” — © Studio 100

“Laat me duidelijk zijn: ik heb niks tegen de verjonging, want die is nodig”, zegt hij. “Maar het voelt wel een beetje alsof we aan de kant geschoven zijn, ja. Studio 100 had ons vooraf wel ingelicht dat het zo zou lopen, maar de boodschap was toen dat niemand van de oude garde zou worden gevraagd. En nu moet ik vaststellen dat Walter De Donder wél mag terugkeren. Ik gun hem dat natuurlijk, maar ik had liever gehad dat er meteen open kaart was gespeeld. Wat hebben wij dan misdaan?”

Toekomst ligt open

Studio 100 houdt het bij een korte reactie. “Voor nu is het zo dat we met nevenpersonages van IJsjestijd werken, en de Burgemeester is er daar één van. Maar de toekomst ligt zeker open.” Zo pakte het bedrijf enkele maanden geleden nog uit met het nieuwe concept ‘VanBurAl’. Daarin zouden Baele, Crucke en De Donder als trio optreden op festivals en discotheken.

“Dat was een goed idee, en we hebben tijdens de Rewind Party in het Sportpaleis al gemerkt dat het aanslaat”, aldus Crucke. “Maar ook daar lijkt maar weinig schot in de zaak te komen, we hebben deze zomer maar drie boekingen staan. Er werd ons gezegd dat – indien de shows dit jaar minder succes zouden hebben – we in 2024 mogen terugkomen. Maar wij zijn geen pionnetjes, hé. 33 jaar heb ik het beste van mezelf gegeven, en soms zelfs projecten geweigerd omdat de kerstshow voorrang kreeg. Dus ik heb dit allemaal een beetje zuur ervaren.”

Koen Crucke en de rest van de ploeg tijdens de afscheidshows van ‘Samson & Gert’. — © BELGA

Trouwe soldaat

De acteur wil wel nog benadrukken dat hij Marie Verhulst – en bij uitbreiding haar vader – niets verwijt. “Zij heeft ons altijd gezegd dat ze ons er zo lang mogelijk bij wil hebben, dus het zal van hogerhand komen. We hebben vorig jaar een mooi parcours afgelegd samen, en na onze laatste optreden heb ik haar veel succes gewenst. En ik meen dat ook.”

Bij Walter Baele klinkt vooral berusting. “Ik heb Van Leemhuyzen erg graag gespeeld, maar ik heb stilaan wel alles uit die figuur gehaald. Ik had zelfs al verwacht dat onze rollen uitgespeeld zouden zijn na de afscheidsshows van Gert. Een nieuw baasje, een nieuwe generatie, beginnen met een schone lei. Maar voor haar eerst Kerstshow wilde Marie graag nog wat ervaring naast haar op het podium. En ik maak te veel plezier met Walter en Koen om dan ‘nee’ te zeggen. Als Studio 100 me in de toekomst nog terugvraagt, zal ik er dus ook staan. Wat dat betreft, ben ik een trouwe soldaat.

“Maar het kost me geen moeite om de fakkel door te geven”, gaat hij verder. “De kinderen van nu hebben ook geen band met onze figuren, die groeien op met de nieuwe garde. Dat de Burgemeester wel nog meedoet? Dat snap ik. Hij speelde ook jarenlang, als enige van ons, mee in de zomershows van Samson & Gert. En het past ook in het verhaal. Als er een probleem is in het dorp, bel je niet naar de kapper of de gemeentesecretaris. (lacht) Nee, ik voel geen enkele wroeging of wrok en kijk met alle liefde van de wereld terug naar de afgelopen jaren.”