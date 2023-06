Het grote geheim van ‘Iron Man’ Novak Djokovic: een metalen patch van 300 euro op zijn borstkas

Novak Djokovic was altijd al adept van alternatieve therapie. Zijn nieuwste ‘geheim’ op Roland Garros: een metalen patch. “Ik was altijd fan van Iron man”, grapte hij. Maar wat is het ding?

Het voorwerp was duidelijk te zien op zijn borstkas, een metalen patch. Na de match werd Novak Djokovic erover aangesproken. Hij maakte het raadsel nog groter. “Ik was altijd al een fan van Iron man”, zei hij, refererend aan de film met acteur Robert Downey Jr. “Dus ik probeerde hem na te doen.” En daarna zei hij, ironisch. “Ik beschik over ongelofelijke nanotechnologie, dit is het grootste geheim uit mijn carrière. Zo ben ik de allerbeste.”

Wat is het ding? Een patch van het merk TaoPatch, zo blijkt. Kostprijs: ongeveer 300 euro. De patch zou een mix zijn van “acupunctuur en lichttherapie”. Of het helpt, is niet wetenschappelijk bewezen maar Djoko zweert vaker bij alternatieve therapieën en spiritualiteit. Zo knuffelde hij ooit bomen, doet hij de zonnegroet nadat hij is opgestaan en is hij ook aanhanger van koudetherapieën.