Billie Eilish kan van zich afbijten als de beste: de meest memorabele reacties tegen haters op een rij

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish (21) probeert al jaren af te rekenen met haters. Dat doet ze door zich in interviews en sociale media rechtstreeks tot hen te richten. Eerder deze week zette ze volgers die kritiek hebben op haar kledingstijl wederom op hun plek. Wij bundelen nog vijf andere, minstens even memorabele, weerwoorden van de ster.

“Ik word al jarenlang door het slijk gehaald, alleen maar door de kledingkeuzes die ik maak”, aldus de Therefore I am-zangeres begin deze week via haar Instagram stories. “Volgens de ene zie ik er te mannelijk uit, een ander vindt dat ik knapper zou zijn als ik me vrouwelijker zou gedragen. Toen ik besliste om er meer vrouwelijk uit te zien, kreeg ik de kritiek dat ik niet meer de oude Billie was en werd ik een verrader genoemd. Mensen die commentaar geven op mij zijn hypocriet. Laat vrouwen bestaan. Wist je trouwens dat vrouwen veelzijdig zijn? Schokkend toch? Geloof het of niet: vrouwen kunnen in meerdere dingen geïnteresseerd zijn.”

Voor een andere tegenreactie gaan we terug naar 2020. In oktober van dat jaar werd de zangeres gefotografeerd in een topje — iets heel anders dan haar vertrouwde lossere outfits. Dat lokte kritiek uit én feedback van Eilish. “Jullie moeten beginnen met het normaliseren van echte lichamen, oké? Een buikje is normaal. En borsten hangen, vooral na borstvoeding. Instagram is niet echt.”

In een interview in The guardian, dat dateert van juli 2021, onthulde de ster dat ze allesbehalve een hoge dunk heeft van ‘fans’ die urenlang online hatelijke opmerkingen verspreiden en anderen veroordelen. “Uuuugh. Deze mensen doen niets. Ik heb zoiets van, doe iets met je leven! Ga ergens heen. Zoek een hobby.”

Kortfilm tegen kritiek

Eilish wijdde zelfs al een volledig kortfilm aan haar haters om hen een lesje te leren. Daarin is te zien hoe ze haar baggy kleren uittrekt en in zwart water stapt. De voice-over hekelt het gedrag van pestkoppen op een ironische manier. “Sommige mensen haten wat ik draag, sommige mensen prijzen het. Sommige mensen gebruiken het om anderen te beschamen, sommige mensen gebruiken het om mij te beschamen. Maar ik voel dat je kijkt, altijd. En niets wat ik doe, blijft ongezien. Zou je willen dat ik kleiner, zwakker, zachter, langer was? Zou je willen dat ik stil was? Zijn mijn schouders te provocerend? Of zijn het mijn borsten? Ben ik mijn buik? Mijn heupen? Het lichaam waarmee ik ben geboren, is dat niet wat je wilde?”

De zangeres raakt voorts ook geïrriteerd als ze in de pers staat — of online wordt gebombardeerd met commentaren — om de verkeerde redenen en liet dat blijken in een interview met entertainmentsite Poplife in september 2021 . “Waarom moeten mensen een mening hebben over alles wat ik doe, wat ik zeg of draag, hoe ik eruit zie en wat ik voel. Ik wil gewoon muziek maken. Ik ben maar een willekeurig meisje dat graag zingt. Het is niet zo diep. Luister gewoon naar de muziek en hou je kop over mijn leven.” Een iets ludiekere reactie op haar haters kwam er in diezelfde maand, toen ze erkende dat het nu eenmaal moeilijk is om de confrontatie met het fenomeen Billie Eilish uit de weg te gaan. “Wat ik ook doe, ik kan mezelf niet vermijden. Ik ben overal. Ik heb medelijden met alle mensen die me haten omdat ze mij ook niet kunnen vermijden. Maar ik wil niets lezen over Billie Eilish van iemand die niets over mij weet. Alsjeblieft. Ik wil muziek maken.”