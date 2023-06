3X3 Lions na zwakke partij onderuit tegen Polen, winst tegen Puerto Rico is noodzakelijk om op WK te blijven

Op het 3X3 WK in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben de 3X3 Lions (FIBA 6) de derde groepswedstrijd in poule C verloren tegen Polen (FIBA 11). Dat maakt dat de Belgen later deze namiddag moeten winnen van Puerto Rico (FIBA 16). Bij een nieuwe nederlaag is het uitgeschakeld. Mits winst is kwalificatie voor de ‘play-in’ een feit

Na de één op twee, winst tegen Israël (FIBA 16) en verlies versus vicewereldkampioen Litouwen (FIBA 3), verloren de 3X3 Lions hun derde opdracht versus Polen (FIBA 11). De Belgen speelden een zwakke partij en waren tegen Polen steeds op achtervolgen aangewezen: 5-10, 8-17 en 15-21. Dennis The Menace Donkor scoorde zeven punten, waaronder twee tweepunters, maar Thibaut Must See TV Vervoort (één punt) kwam offensief niet los. Caspar Augustijnen (drie punten) en Bryan De Valck deden hun duit in het zakje, maar konden geen remonte forceren. Przemyslaw Zamoski (acht punten) en de 2m15 grote Adrian Bogucki (twee punten en twaalf rebounds) waren de Poolse uitblinkers.

De 3X3 Lions moeten hun laatste groepswedstrijd deze namiddag (15.25 uur) tegen Puerto Rico dus winnen om zich te kwalificeren voor de play-in. Bij een nederlaag zijn ze normaal gezien uitgeschakeld.

Van de vier poules van vijf ploegen zijn de vijf groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale. De nummers vier en vijf zijn uitgeschakeld. Wie tweede en derde eindigt, moet een play-in afwerken om zich te kwalificeren voor een plaats bij de laatste acht. De 3X3 Lions zitten in poule C. Als het de groep niet wint – wat het geval is – en het eindigt tweede, dan komt het in de play-in uit tegen de nummer drie van poule B. Is het derde, wordt de nummer twee van poule B de opponent in de play-in.