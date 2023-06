Het is inderdaad nog niet officieel, maar het contract van Vadis Odjidja in de Ghelamco Arena loopt eind juni af en een nieuw akkoord lijkt niet in de maak. Zaterdagavond nemen de Gentse fans dan ook afscheid van de 34-jarige Gentenaar. “Vadis dwong steeds bij iedereen veel respect af en kan met één pass nog altijd een match beslissen”, aldus ex-Buffalo Mo Messoudi.