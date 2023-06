Emotioneel afscheid van vermoorde Tamara (33): “Ze had een hart van goud”

In Kieldrecht is donderdag in beperkte kring afscheid genomen van Tamara Engels. — © pvs

In Kieldrecht is donderdagvoormiddag in beperkte kring afscheid genomen van Tamara Engels (33). De jonge vrouw kwam om het leven bij een roofmoord in haar huis in Sint-Niklaas. “Je had een gouden hart en liet een onuitwisbare indruk na op ons allemaal. We moeten veel te vroeg afscheid nemen”, klonk het geëmotioneerd bij haar collega’s.

De jonge vrouw werd op 17 mei dood teruggevonden in haar huis in de Schoolstraat in Sint-Niklaas. Haar ex-partner A.F. en een kompaan brachten haar om het leven. A. wilde 400.000 euro van haar en reisde zelfs vanuit het buitenland naar België om het geld te bemachtigen. Toen hij het geld niet in handen kreeg, werd de 33-jarige Tamara het hoofd ingeslagen, waarna het duo de roofmoord liet lijken op een zelfmoord. De politie had echter al snel in de gaten dat er meer aan de hand was. Een week later, op 25 mei, werden de twee verdachten gevat. Ze zitten tot op vandaag in de cel.

Donderdag namen familie, vrienden en collega’s afscheid van Tamara Engels. Op de gruwelijke omstandigheden van haar overlijden werd niet dieper ingegaan. Wel werd benadrukt dat een warm, energiek en liefdevol persoon veel te vroeg aan haar einde kwam.

“We nemen afscheid van een prachtig persoon. Ik zal de leuke avondjes uit nooit vergeten. Je barstte van energie en je mond stond nooit stil”, klonk het geëmotioneerd bij een goede vriend. “Je was erop gebrand iets te bereiken in je leven en de wereld te verkennen.” (Lees verder onder de foto)

© pvs

Gouden hart

Ook op de werkvloer laat Tamara een grote leemte achter. “Je gouden hart zal blijven voortbestaan in ieders herinnering. Je liet een onuitwisbare indruk na, je inspireerde ons en je haalde het beste in ons naar boven. We nemen veel te vroeg afscheid”, klonk het bij haar collega’s van 24 Plus.

Husky Rana

Onder de aanwezigen zat ook Tamara’s trouwste vriend: haar husky Rana. “Rana was haar alles. Ze waren onafscheidelijk”, vertellen haar vrienden. De band met haar trouwe viervoeter vergeleek haar vader Dirk dan weer met het verhaal van Hachiko. Een hond die na het overlijden van zijn baasje eeuwig op hem wacht. De soundtrack van de gelijknamige film zorgde voor een pakkend einde van de uitvaart. (Lees verder onder de foto)

Tamara’s trouwe viervoeter Rana zat mee op de eerste rij bij de uitvaart. — © pvs

Vader Dirk Engels nam het woord niet. Overmand door emoties zat hij stilzwijgend bij zijn partner en Tamara’s husky op de eerste rij. Aan het einde van de uitvaart boog hij in tranen over de kist en gaf hij zijn geliefde dochter nog een laatste kus.