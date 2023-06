Advocaat vraagt vrijspraak voor Genkse verpleegster: “Het muntstuk is de doodsoorzaak, de rest is irrelevant”

Niet een overdosis pijnmedicatie, maar wel een muntstuk diep in de keel van Maria Blanco (70) veroorzaakte volgens de advocaat van de Genkse verpleegkundige de dood van de kankerpatiënte. “Ze was al aan het stikken, maar dat wist niemand. Nadien kreeg ze pas medicatie toegediend. Ze zou dus altijd gestorven zijn.” Hoe het muntje daar kwam, blijft echter een groot mysterie.

De Tongerse procureur eiste vanmiddag een celstraf van zes jaar en een ontzetting uit de rechten voor de 42-jarige verpleegkundige die verdacht wordt van het toebrengen van een overdosis pijnmedicatie aan Maria Blanco (70), waardoor de vrouw volgens de aanklager op 20 juni 2014 overleed in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Volgens meester Bert Partoens, de raadsman van de beklaagde, klopt hier niets van en zijn de onderzoekers gefaald om de waarheid in deze zaak aan het licht te brengen. Volgens zijn eigen college van deskundigen is het niet de medicijnenmix die Blanco fataal werd maar wel een muntstukje, dat na haar dood in haar keel werd gevonden. Op z’n minst een heel bijzondere ontdekking, waar nog niet veel over gezegd werd.

Stikken in muntje

Volgens meester Partoens was Blanco om 13 uur, toen zijn cliënte de kamer binnenliep, al aan het stikken in het muntje, maar kon dat onmogelijk opgemerkt worden. “De vrouw zag al blauw en was aan het gaspen. Ze was al in comateuze toestand. De pneumoloog werd opgeroepen gezien de tumor in haar longen. Hij onderzocht de patiënte en besliste om medicatie voor te schrijven”, aldus Partoens.

“Mijn cliënte heeft nooit ontkend dat ze betrokken is geweest bij het klaarleggen van die medicatie. Maar aan die ene extra ampul dolantine lag het zeker niet. Die medicatie heeft slechts een achtste van de werking van morfine, die de dokter zelf voorschreef. De patiënt was door het muntstuk, waar niemand van afwist, al stervende. De vraag is dus of de vrouw zonder de medicatie ook gestorven zou zijn. Helaas wel.” Hij maakte zijn theorie hard door de vaststellingen tijdens de autopsie. Het slijm dat rond het muntje hing, wijst op het feit dat Blanco nog in leven was toen ze het muntstuk toegediend kreeg, aldus de raadsman.

Italiaanse kennis

Maar hoe komt het muntje in de keel van een terminale vrouw die in het ziekenhuis ligt? Volgens Partoens is daar te weinig onderzoek naar gebeurd. “Terwijl ik al negen jaar roep dat dat de doodsoorzaak is”, klonk het bij Partoens. Volgens hem moet er gekeken worden in de richting van een Italiaanse kennis die op 20 juni nog op bezoek kwam bij Blanco, vlak voordat het misliep. “Die man sprak vervolgens mijn cliënte op de gang aan over geld van Blanco. En dat ze haar mond daarover moest houden omdat ze beroepsgeheim had. Die man werd trouwens ook door andere verpleegkundigen opgemerkt.”

De kennis werd daarom tijdens het onderzoek meermaals ondervraagd. Hij zou Blanco leren kennen hebben als waarzegster, maar echt verdacht was hij nooit. “Al zei hij wel dat een muntstuk meegeven met een dode een Italiaanse traditie is om de overtocht naar het hiernamaals te betalen. Het onderzoek toonde dus aan dat er meer aan de hand was en toch doet men er verder niets mee”, aldus Partoens, die de vrijspraak vraagt voor de Genkse verpleegkundige. “Het muntstuk is de primaire doodsoorzaak, al de rest is irrelevant.”

De Tongerse procureur repliceerde. “Als iemand al stervende is en je schiet een kogel door het hoofd van die persoon, maakt dat dan ook niet meer uit? Dat is wat hier nu gezegd wordt. De overdosis blijft mede de oorzaak van het overlijden, dat staat gewoonweg vast.”

Vonnis volgt op 29 juni.