Provinciaal nieuwelingenkampioen Jasper Verbrugge mikt op podium in Beker van België in Koksijde: “Ik wil ticket voor het Europees Jeugd Olympisch Festival afdwingen”

Jasper Verbrugge zou het niet erg vinden om zelfs het BK te missen voor een plaatsje in de selectie voor het Europees Jeugd Olympisch Festival in Slovenië. “Dat lijkt me een formidabele belevenis te zijn.” — © VDB

Dat Jasper Verbrugge klaar is voor de manche van de Beker van België voor nieuwelingen zaterdag in Koksijde, hoeft geen betoog. Afgelopen weekend sloeg hij twee dagen op rij toe. “Ik wil en moet op niveau blijven presteren, want ik maak deel uit van de voorselectie voor het Europees Jeugd Olympisch Festival in Slovenië.”

De tweedejaars van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare reed zondag solo naar de bloemen in Lauwe. Daags nadien regelde hij vlot de spurt met drie in Moorsele. “Ik ben tevreden over de gang van zaken”, zegt de Lichterveldenaar. “Ik had nooit verwacht om in mei al mijn streefdoel van vijf zeges te halen. En nog zotter was mijn solozege. Ik ben duidelijk sterker geworden.”

“Mijn provinciale trui geeft mijn seizoen extra glans. Ik hoop nog een andere grote koers naar mijn hand te zetten. In Koksijde wil ik meespelen voor het podium. Als Thibaut Van Damme start, wordt het wel moeilijk om te winnen. Het is jammer dat het klimmetje (Hoge Blekker, red.) net voorbij de finish ligt. Het wordt niet simpel om het verschil te maken. Ik ga rekenen op mijn spurt. Dit jaar heb ik al bewezen dat mijn explosiviteit op punt staat.”

Verbrugge spurtte tijdens de West-Vlaamse titelstrijd in Adinkerke iedereen los uit het wiel. “Intussen kon ik al op verschillende manieren winnen. Solo aankomen is mooi en minder stresserend, maar ik meng me ook zonder schrik in het spurtgewoel. Het is belangrijk om in Koksijde een gave prestatie neer te zetten. Ik wil de bondscoach overtuigen van mijn mogelijkheden. Ik droom van een ticket voor Slovenië. Dat ik daardoor het Belgisch kampioenschap zou missen, is de minste van mijn zorgen. Het Europees Jeugd Olympisch Festival (23-29 juli) lijkt me een formidabele belevenis te zijn.”

Klimkoers in Herbeumont

Zondag rijdt hij ook in Roeselare, waar zijn club is gevestigd. “Die koers kan er nog bij”, zegt de leerling Latijn. “Het is nog bijna twee weken tot aan de examens. Tijdens die dagen zal ik het rustig aanpakken op de fiets, maar daarna ga ik met de nationale selectie op stage. Dat wordt de ideale aanloop naar de klimkoers in Herbeumont, waar ik mezelf wil testen.”

“De combinatie met school zal op termijn best pittig worden. Als junior zal ik langere trainingen moeten afhaspelen. Intussen heb ik beslist om over te stappen naar de richting economie-moderne talen. Eenmaal aan de universiteit of in de hogeschool hoop ik een aangepast traject te kunnen volgen, zodat mijn wielerloopbaan niet in het gedrang komt.”

Na een afwezigheid van zes jaar pakt Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde opnieuw uit met een manche van de Beker van België. Er staan negen ronden van 8,8 kilometer geprogrammeerd. De derde wegwedstrijd van het regelmatigheidscriterium start om 14.30 uur.