GEMEENTERAAD. 470.000 euro voor meer beleving rond oud station van As

Station As: In het kader van de opdracht ‘Inrichting van digitale toepassingen, beleving van de minitrein en de inrichting van een bosgolfparcours aan station As’ stelde de dienst Toerisme een bestek op. De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 470.000 euro. De opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De opdracht moet voltooid zijn uiterlijk eind september 2024.

Openstellen vacature vervanging directeur: Bij afwezigheid van de directeur kan die worden vervangen door een medewerker van de gemeentelijke basisschool die aan bepaalde voorwaarden voldoet. De vervanging kan in gesubsidieerd verband of als een informele vervanging gebeuren. Op basis van de ingekomen kandidaturen wordt een gestructureerd interview gedaan door een selectiecommissie. Die duidt de meest geschikte kandidaat aan. De aanduiding is voor onbepaalde duur. Als de afwezigheid van langere duur is, wordt geadviseerd om de volledige procedure te volgen. De gemeenteraad legde de procedure vast van de waarnemend directeur.

Slechte staat Tiendeschuur: Jan Baeten (CD&V) maakte zijn beklag over de huidige situatie van de Tiendenschuur, die er volgens hem erbarmelijk bij ligt. Gemaakte sleuven en gaten werden slechts aangevuld met puin in plaats van concrete verharding. Dit zorgt ervoor dat er momenteel tal van putten en oneffenheden aanwezig zijn. Schepen Santermans (Voluit) trad raadslid Baeten bij maar bij gebrek aan kandidaten bij de aanbesteding zal de situatie niet meteen opgelost geraken. Er worden wel een tijdelijke oplossingen voorzien.