Russische president Poetin wil niet meer reizen “uit vrees voor veiligheid”

Woensdag berichtten Russische staatsmedia al dat Vladimir Poetin niet aanwezig zal zijn op de inauguratie van de Turkse president Erdogan. En ook naar de aankomende top van de Shaihang-samenwerkingsorganisatie (SCO), bestaande uit China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan, stuurt hij zijn kat. De top, die begin juli plaats zou hebben in India, zal nu virtueel doorgaan. Een officiële reden voor die beslissing is er niet, maar de Indiase krant The Hindu citeert bronnen die gewag maken van “problemen met de planning” en die vrezen dat de aanwezigheid van Poetin de top zou overschaduwen.

Een niet bij naam genoemde hoge Russische functionaris verklaart intussen aan de onafhankelijke Russische nieuwssite Verstka dat Poetins beslissing om in eigen land te blijven is ingegeven door het feit dat het Internationaal Strafhof in Den Haag in maart een arrestatiebevel tegen de president uitvaardigde.

Dat arrestatiebevel leidt al tot verhitte juridische debatten in Zuid-Afrika, dat in augustus een BRICS-top organiseert, voor de vijf opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Eerder deze week raakte bekend dat Zuid-Afrika diplomatieke onschendbaarheid verleent aan alle internationale delegaties – en dus ook aan Poetin, die officieel uitgenodigd is – die voor de top naar Zuid-Afrika afzakken, al is het nog niet helemaal duidelijk of daarmee een eventuele arrestatie van Poetin vermeden zou kunnen worden. Poetins komst naar Zuid-Afrika is hoe dan ook niet bevestigd door het Kremlin.

Naast het arrestatiebevel zouden ook de recente drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou de Russische president de stuipen op het lijf jagen. “Hij heeft geen gevoel van veiligheid”, zegt de bron aan Verstka. Vorige week nog gaf Vadim Skibitski, chef van de Oekraïense inlichtingendienst, nog in de Duitse krant Die Welt dat Poetin bovenaan de Oekraïense ‘hitlist’ staat.