Hoeveel dagen opleiding krijg jij?

In bedrijven met minstens 20 medewerkers moet elke voltijdse werknemer vanaf volgend jaar minstens 5 dagen opleiding kunnen volgen. Dit jaar zijn dat er nog 4. Dat is één van de maatregelen uit de Arbeidsdeal van de federale regering.

Verplichting vs. praktijk

Vandaag biedt 51% van de Belgische ondernemingen nu al elke werknemer 5 dagen opleiding per jaar aan, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Een kwart (23%) van de bevraagde ondernemingen biedt ook wel opleidingsdagen aan, maar minder dan 5 dagen per werknemer. Het overige deel voorziet (nog) geen opleidingen.

Maar tussen verplichting en praktijk ligt er best wel een kloof. “De Arbeidsdeal voorziet wel in een verplichting op vlak van opleidingen, maar toch is een ‘one size fits all’ vaak niet de beste oplossing”, oppert Annelies Baelus, expert opleiding bij Acerta Consult. “Niet in elke sector en elk bedrijf is het mogelijk om verschillende opleidingen aan te bieden.”

En de werknemers zelf?

De cijfers komen enerzijds van de tweejaarlijkse bevraging die Acerta laat uitvoeren bij een representatief staal van meer dan 500 werkgevers. Anderzijds is er hun jaarlijks Talent Pulse-onderzoek bij 2.500 werknemers.

De werknemers zelf vinden opleidingen vooral belangrijk om te kunnen groeien binnen hun organisatie. 38% van de werknemers geeft aan dat ze op dit moment nog andere rollen kunnen opnemen of promotie maken en 37% zegt dat het verdere verloop van hun carrière vaststaat binnen het bedrijf waar ze nu werken.

“De cijfers tonen aan dat interne jobmobiliteit – een verandering van functie of rol binnen hetzelfde bedrijf – een opportuniteit vormt voor heel wat bedrijven om hierop in te zetten”, vindt Annelies Baelus.

“Opleidingen, levenslang leren en verschillende rollen aanbieden op de werkvloer is voor bedrijven een manier om arbeidskrapte op te vangen en werknemers voor langere tijd aan de slag te houden in de organisatie.”

Bron: Jobat.be