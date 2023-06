Testaankoop raadt acht zonnecrèmes af

Na een nieuw onderzoek naar de effectiviteit van zonnecrèmes waarschuwt Testaankoop voor acht producten die niet de beloofde bescherming bieden. Het gaat om zonnecrèmes van de merken NAIF, Bioderma, Biosolis, Clinique Mineral en het merk Cien van supermaktketen Lidl. In totaal analyseerde de consumentenorganisatie 57 producten.

Uit de tests bleek dat Cien Love the Planet niet de vermelde bescherming tegen UVB-stralen bood. Volgens Testaankoop moet dat product geen factor 50, maar factor 30 hebben. Twee andere zonnecrèmes met beschermingsfactor 50 of meer bieden niet de beloofde bescherming tegen UVA-stralen: Bioderma Photoderm lait Ultra en Biosolis sunspray. Een ander Biosolis-product dat vorig jaar al door Testaankoop werd gebuisd, de Kids Sun Milk SPF 50+, is nog steeds op de markt.

Ook de minerale zonnecrème van NAIF biedt volgens het Testaankoop-onderzoek eerder een bescherming van factor 20, in plaats van de SPF 30-bescherming die vermeld wordt op de verpakking. Bovendien zijn drie andere producten die eerder door Testaankoop werden gebuisd, nog steeds op de Belgische markt beschikbaar: Biosolis spray en lotion en Clinique Mineral lotion, allemaal met beschermingsfactor 30.

“We hebben onze bevindingen doorgegeven aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Economie en hen gevraagd actie te ondernemen”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. Het merk Zwitsal heeft na eerdere slechte tests besloten om zijn zonnebrandmiddelen voor kinderen niet langer op de markt te brengen. Testaankoop is verheugd dat haar werk resultaat oplevert en hoopt dat hetzelfde zal gebeuren met producten die dit jaar slecht scoren.

Ingrediënten

Testaankoop raadt ook aan de ingrediëntenlijst op de verpakking te raadplegen. Homosalate, een chemische filter die gekend staat als hormoonverstoorder, wordt vanaf januari 2025 verboden in zonnecrèmes. Een andere chemische UV-filter, octocrylene, breekt na een tijdje af tot benzophenone, ook een gekende hormoonverstoorder. Fabrikanten zijn aan het overstappen, maar tijdens deze overgangsfase zijn vaak zowel de oude versie die nog homosalate en/of octocrylene bevat en de nieuwe zonder deze filters op de markt.

Zonnecrèmes moeten in feite bescherming bieden tegen twee soorten straling. De beschermingsfactor of SPF (Sun Protection Factor) wijst op de bescherming tegen UVB-stralen, de stralen die zonnebrand veroorzaken. Ze moeten ook bescherming bieden tegen UVA-stralen, de oorzaak van huidveroudering. In Europa moet de UVA-bescherming ten minste een derde bedragen van de bescherming tegen UVB. Beide soorten straling zijn verantwoordelijk voor huidkanker.

Dure zonnecrèmes zijn volgens Testaankoop geen garantie voor kwaliteit. “Je kunt perfect een goede zonnecrème vinden voor minder dan 50 euro per liter”, aldus de consumentenorganisatie. Alle testresultaten zijn te vinden op www.testaankoop.be/vergelijkzonnecreme.