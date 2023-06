Vrouw van met Olivier Vandecasteele geruilde terrorist Assadi beschuldigt België van “marteling”

Net zoals België Iran verweet een schijnproces te hebben gevoerd, is ook Iran van mening dat het proces in ons land een schijnproces was. Maar de beschuldigingen van marteling gaan nog een hele stap verder. IRNA rapporteert dat de vrouw van Assadi nu getuigt over de “marteling door de Belgische regering”.

Volgens de vrouw was haar man ook al slecht behandeld in een Duitse cel, waar hij zat alvorens aan België te worden uitgeleverd. Daar zou hij een slechte toegang hebben gekregen tot drinkbaar water.

In België, waar Assadi volgens zijn vrouw 1.789 dagen vastzat, zou de veroordeelde diplomaat 100 dagen in een cel hebben gezeten die eigenlijk bedoeld is voor gevangenen met een mentale beperking, zo rapporteert IRNA. Daarnaast zou Assadi 28 dagen, naakt, hebben doorgebracht in een “waterbunker”. Wat zo’n bunker specifiek is, is niet duidelijk.

Tot slot zou Assadi, nog volgens zijn vrouw, een drietal maanden in eenzame opsluiting hebben doorgebracht. Volgens Teheran was de opsluiting van Assadi altijd per definitie illegaal, omdat hij diplomatiek onschendbaar zou zijn.