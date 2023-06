Britney Spears laat zonen met haar ex-man verhuizen naar Hawaï

Spears was van 2004 tot 2007 getrouwd met achtergronddanser Kevin Federline. Samen hebben ze twee zonen, Sean Preston (17) en Jayden (16). Federline heeft de volledige voogdij over hen en wil nu met de kinderen en zijn vrouw Victoria Prince naar Hawaï verhuizen, omdat zij een baan heeft gekregen bij de universiteit van Hawaï.

Hiervoor moet Federline wel officiële toestemming van Spears of de rechtbank hebben. Zijn advocaat Mark Vincent Kaplan zegt tegen entertainmentwebsite TMZ dat hij Mathew Rosengart, de advocaat van Spears, al meerdere keren om een brief of e-mail met de goedkeuring van de zangeres heeft gevraagd, maar nog niks heeft teruggekregen.

Daarom dreigt Kaplan ermee naar de rechtbank te stappen als hij vrijdag nog steeds niets ontvangen heeft. Maar volgens een bron is dat helemaal niet nodig. Spears zou namelijk helemaal niet tegen het plan zijn om de kinderen naar Hawaï te verhuizen. “Britney houdt van haar kinderen. Ze heeft hen altijd gesteund en wil dat ze blij zijn”, zegt de bron tegen The Daily Mail.

Afwezig bij bruiloft

Kaplan verwacht weinig problemen met de verhuizing naar Hawaï, met of zonder toestemming van Spears. Dit zou volgens hem komen omdat Federline volledige voogdij heeft. Ook zouden de jongens Spears al meer dan een jaar niet gezien hebben. De kinderen waren in ieder geval niet aanwezig bij de bruiloft van Spears met Sam Asghari in juni 2022. Toen zei de zangeres dat een deel van haar was gestorven, ook omdat ze haar zonen al zes maanden niet had gezien. Volgens Federline hadden de jongens besloten om haar even niet te zien, omdat ze het moeilijk hadden sinds de rechter had besloten dat de vader van Spears geen zeggenschap meer over haar had.