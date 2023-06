Gewezen US Open-laureate Emma Raducanu gaat na minder dan zes maanden al uit elkaar met Duitse coach

De verrassende eindwinnares van de US Open in 2021 nam de Duitser, vooral gekend van eerdere successen met olympisch kampioene Belinda Bencic, pas in december in dienst. Afgelopen seizoen kon Raducanu evenwel niet bevestigen. De 20-jarige tennisster won geen enkele titel en zakte op de wereldranglijst weg naar plaats 107. De samenwerking blijkt nu dus van korte duur. De 30-jarige Sachs was al haar vijfde trainer in achttien maanden.

“Ik heb erg genoten van de coaching van Seb en de samenwerking met hem. Het is jammer dat de omstandigheden het voor ons beiden onhaalbaar maakten om nu door te gaan. We hebben besloten uit elkaar te gaan. Ik wens Seb het allerbeste voor de toekomst”, twitterde Raducanu.

De Britse staat momenteel enkele maanden noodgedwongen aan de kant na operaties aan beide handen. Ze mist daardoor al zeker Roland Garros en Wimbledon, en ook de Amerikaanse Grand Slam van eind deze zomer in New York komt in het gedrang.