De grootste waaghalzen zijn de mannetjesspinnen die in een hol in de grond kruipen (zoals de lentevuurspin) om te paren. Letterlijk op risico van eigen leven. — © BELGA

Hasselt

De natuur zit vol grote en kleine verrassingen. In zijn boek ‘Vol van Natuur’ bombardeert Kris Struyf de lezer met wist-je-datjes over fauna en flora: van de stressfactor bij planten, tot de Iraniër die jaren voor Darwin al bezig was met de evolutietheorie.