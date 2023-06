Lucio Aquino voorlopig niet overgeleverd aan Italië: zaak over twee weken opnieuw behandeld

Lucio Aquino (61) en zijn neef Donato O. (35) moeten voorlopig nog niet naar een Italiaanse cel. Hun overleveringszaak wordt over twee weken voortgezet. Beiden worden door de Italiaanse autoriteiten verdacht van drugssmokkel en lidmaatschap van de maffiaclan ‘ndrangheta.

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) moest zich donderdag buigen over hun overleveringszaak nadat de advocaten van Lucio Aquino en Donato O. beroep hadden aangetekend tegen de beslissing van de Limburgse raadkamer. Zij besloten vorige maand in te gaan op het Italiaanse Europees Aanhoudingsbevel (EAB). Tijdens de behandeling voor de KI vroegen en kregen de advocaten van de verdachten twee weken uitstel. “We hebben dat gevraagd omdat we voor onze verdediging zowel Belgische als Italiaanse dossierstukken willen bijbrengen”, reageren Jan Keulen en Hugo Vandenberghe. Zij treden als raadsman op voor de 61-jarige Maasmechelaar. Ook de zaak van Donato O. wordt omwille van dezelfde redenen verschoven naar 15 juni.

Tijdens de behandeling voor de KI tekende ook de Italiaanse advocate van Aquino present. Zij verdedigt diens belangen in het Italiaans onderzoek en zakte naar ons land af om de kwestie en juridische mogelijkheden met haar Belgische collega’s te bespreken.

Dezelfde feiten

De advocaten stellen zich vragen bij het EAB dat voortvloeit uit het Italiaanse onderzoek Eureka. Op woensdag 3 mei van dit jaar werden verspreid over Europa die dag bij tal van huiszoekingen 147 vermeende leden van de ‘ndrangheta gearresteerd. Van zes Limburgers vraagt Italië sindsdien de overlevering. Tevens vragen de Italianen om een overdracht van de strafvordering. Ze willen met andere woorden het gelijkaardige Belgische onderzoek naar de verdachten overnemen om hen in hun land te berechten.

De vermeende Belgische leden van de ‘ndrangheta worden verdacht van witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. Ze zouden cocaïne vanuit Latijns-Amerika hebben ingevoerd naar ons land met een Italiaanse haven als tussenstop. De Belgische verdachten stonden in voor de import naar het Europese vasteland met de haven van Antwerpen als eindbestemming. Maar het gaat ook om het opzetten van cocaïnewasserijen en de im- en export van cannabis en hasj. Hiervoor werkten ze samen met Colombianen, Brazilianen en Albanezen. Italië voert al enkele jaren een onderzoek naar de drugstrafiek. Simultaan liepen en lopen in ons land gelijkaardige drugsonderzoeken. Het gaat onder meer om het afgeronde dossier Costa. Frank Scheerlinck, advocaat van Donato O., liet eerder al verstaan dat “het om dezelfde feiten gaat als waarvoor hij in België ook al vervolgd wordt”.

Genkse broers

Vrijdag buigt de raadkamer zich voor het eerst over de EAB’s van de vier andere Limburgse verdachten. Het gaat om de overleveringsverzoeken voor de broers Marcello N. (56) en Giuseppe N. (49) en de gebroeders Sebastiano S. (53) en Francesco S. (56). Zij zijn van Genk of settelden zich hier en staan al jaren op de radar van de Belgische speurders. Vandaag linkt Italië hen alle vier aan rechtstreekse betrokkenheid bij de machtige Calabrese maffiaorganisatie ‘ndrangheta.

