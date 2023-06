Amerikaanse schaatstopper Jordan Stolz tekent bij Nederlandse ploeg

De jonge Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz heeft zich voor drie jaar aangesloten bij de Nederlandse commerciële ploeg van Albert Heijn/Zaanlander. Stolz zal wel voornamelijk in de Verenigde Staten blijven trainen.

De Nederlandse schaatsbond KNSB maakte twee maanden geleden bekend in de toekomst buitenlandse schaatsers tijdens de zogenaamde topsporturen op de piste van Thialf in Heerenveen te zullen weren.

In het seizoen 2023-2024 worden de buitenlandse schaatsers nog gedoogd. Daarna staat de KNSB geen buitenlanders meer in Nederlandse ploegen toe. Het kwam de schaatsbond te staan op een fel protest van onder meer IKO, dat tot de Olympische Winterspelen van 2026 een verbintenis heeft met Bart Swings. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

De 19-jarige Stolz heeft een contract getekend met de ploeg van coach Jillert Anema, waartoe ook drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten behoort. Stolz wil zich vooral op de lange afstanden verbeteren. In het afgelopen seizoen was hij tijdens de wereldkampioenschappen afstanden de verrassende winnaar van de 500, 1000 en 1500 meter.