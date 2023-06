COLUMN. Natuurhulpcentrum wordt overstelt met jonge dieren

Er werd ook een stinkdier met jongen binnengebracht. — © rr

Naast de massa’s zieke egels die dagelijks binnengebracht worden, stromen de jonge dieren met tientallen per dag binnen in het Natuurhulpcentrum. Neem daarbij nog de oproepen voor verkeersongevallen met reeën, vogels in de schoorsteen of zwanen met een vishaak in de bek dan zorgt dit al voor een grote belasting van onze personeelsleden én vrijwilligers. Als er dan ook nog dieren in beslag genomen worden, is het echt puzzelen om voldoende mensen op de been te krijgen. Afgelopen week waren er zo bijvoorbeeld damherten en edelherten die in beslag genomen werden maar ook een stinkdier met jongen, schildpadden, fretten met jongen… Het is gewoon rennen en rennen om elk dier de juiste verzorging te kunnen geven. Op sommige momenten werken we hier met 35 mensen tegelijkertijd. Maar het moeilijkst zijn de momenten waarop er minder vrijwilligers aanwezig zijn. Maar dat weten we. Rustig blijven en keihard door werken is de enige oplossing. En het allerbeste nieuws van deze week is de massa steun die we mochten ontvangen om beer Yampil uit Oekraïne op te halen. En ook dat deden we er nog even bij. Dikke pluim voor alle medewerkers en vrijwilligers. En natuurlijk ook voor alle mensen die ons werk steunen !

