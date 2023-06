Ex-Rode Duivel Maarten Martens wordt assistent-coach bij AZ: “Ik wil altijd blijven bijleren”

Naast zijn functie als assistent zal de 38-jarige Oost-Vlaming zich ook nadrukkelijk bezighouden met het begeleiden van jeugdspelers naar het eerste elftal en A-selectiespelers die nog bij Jong AZ minuten mogen maken.

“Ik was al langer in gesprek over de rol die ik zou kunnen invullen bij het eerste”, zei Martens in een eerste reactie. “Het duurde even omdat we met veel belangrijke andere dingen bezig waren, zowel bij het eerste elftal als bij Jong AZ. Dat was voor mij het allerbelangrijkste op dat moment.”

“Ik ga zelf veel opsteken van de andere trainers en een meerwaarde proberen te zijn voor hen en de spelersgroep. Ik wil altijd blijven bijleren. Daarnaast zal ik meerdere trainingen uitzetten en een rol vervullen in het analyseren van Europese tegenstanders.”

Martens kende een rijkgevulde spelerscarrière. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, maar brak vervolgens door in Nederland bij RKC (2004-2006) en AZ (2006-2014). Martens is mederecordhouder van het aantal Europese duels bij AZ (45). Hij eindigde zijn loopbaan bij het Griekse PAOK Saloniki (2014-2015) en Cercle Brugge (2015-2016). De middenvelder behaalde negen caps bij de Rode Duivels en ging met de beloften mee naar de Olympische Spelen in 2008. Als jeugdtrainer zette hij zijn eerste stappen bij Club Brugge (2016-2021).

AZ beëindigde de Eredivisie vorig weekend als vierde.