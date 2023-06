Zaterdag zwaait Lionel Messi PSG uit, wie wordt zijn nieuwe werkgever? Alle mogelijke opties op een rijtje

“Zaterdag wordt zijn laatste wedstrijd”, vertelde Galtier op de persbabbel in aanloop naar de laatste Franse competitiewedstrijd tegen Clermont.

“Ik hoop dat hij op de best mogelijke manier wordt verwelkomd. Er is veel over hem gezegd, maar hij is dit seizoen een belangrijk element voor ons geweest na een eerste jaar van aanpassing aan een nieuwe omgeving buiten Barcelona. Ondanks de kritiek, die volgens mij helemaal niet terecht is, heeft hij altijd in dienst gestaan van het team. Het was voor mij als coach een groot voorrecht om de beste speler uit de geschiedenis te mogen begeleiden,” aldus de PSG-coach.

Verwacht wordt dat Lionel Messi snel zijn nieuwe bestemming bekendmaakt. Alle opties op een rijtje.

1. Al-Hilal: op naar het WK voetbal van 2030

De promotrip enkele weken geleden naar Saoedi-Arabië was het signaal: een fin de carrière bij Paris Saint-Germain. Zaterdag wordt zijn laatste matcht, zegt PSG-coach Christophe Galtier. ‘Toevallig’ was Messi, die met de hele familie reclame maakte voor het land, zijn Franse club vergeten te melden dat hij even weg was. Het kostte hem een schorsing, die zes dagen zou duren, en boegeroep van de Franse fans bij zijn eerste thuismatch.

Bij Al-Hilal zal hij met open armen worden ontvangen. Ook zijn loon, dat, naargelang de bron, schommelt tussen 400 en 600 miljoen euro per jaar, zal fors hoger zijn.

Daar staat wel iets tegenover. Sinds 2021 heeft hij een contract met Saoedi-Arabië als toeristisch ambassadeur. Met zijn komst bij Al-Hilal wordt zijn rol als sportief uithangbord alleen maar groter. Niet omdat Al-Hilal de grootste club van de competitie is. Sportief stelt de club immers niet veel voor. Ja, Al-Hilal won twee jaar geleden wel nog de Aziatische Champions League, en ja, Saoedi-Arabië kon op het vorige WK in Qatar de latere wereldkampioen Argentinië (mét Messi) kloppen. Maar het niveau verbleekt bij Messi’s vorige clubs, PSG en Barcelona.

Krijgen we binnenkort weer een clash tussen Ronaldo en Messi? — © REUTERS

Of hij terechtkomt bij Al-Ittihad, die Real Madrid-aanvaller Karim Benzema het hof maakt, of bij Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo speelt, maakt in deze niet zo heel veel uit. Wel past de mogelijke transfer in het sportbeleid van Saoedi-Arabië. Het gaat om meer dan het imago van het Saoedische voetbal op te vijzelen. Superster Messi moet, net als Ronaldo of (eventueel) Benzema, het blazoen proberen op te poetsen van het land. Kortom, sportwashing. Saoedi-Arabië wordt vaak bekritiseerd omdat ze een loopje nemen met de mensenrechten, via supersterren in de sport en topevenementen in de sport wil het land die perceptie keren. De Grote Prijs Formule 1 van Riyadh; bokskampen om de meest prestigieuze wereldtitels; een eigen, lucratief golfcircuit dat spelers uit de Amerikaanse PGA en Europese DP Tour aantrekt; zich inkopen in voetbal- of wielerclubs … : de voorbije jaren vonden steeds meer prestigieuze sportevenementen hun weg naar het land.

Een ultiem doel is het WK voetbal na Qatar weer naar het Midden-Oosten krijgen. Saoedi-Arabië hoopt in 2030 op een WK in de grootste sport ter wereld, lonkt ook naar landen als Griekenland en Egypte voor een gezamenlijke kandidatuur. Officieel is die kandidatuur (nog) niet. Maar wie beter dan de wellicht beste voetballer ooit kan intussen als ambassadeur het pad effenen? Vervelend detail: er is al een andere gezamenlijke kandidatuur, van Chili, Paraguay, Urugay … en Argentinië, geboorteland van Messi.

Messi en zijn familie op promotrip in Saoedi-Arabië. — © AFP

2. Naar de club van David Beckham (en weer naar Barcelona?)

Inter Miami, een van de profclubs uit de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS), had altijd al grootste plannen. In 2018 kreeg David Beckham zijn licentie voor de MLS, in 2020 debuteerde de club in de MLS. De voorbije jaren circuleerden namen als Antoine Griezmann of Angel Di Maria, maar voorlopig moet Miami het doen met minder gereputeerde spelers. Wordt Messi de eerste échte megatranfer van Miami? Er is in elk geval contact tussen Messi en miljardair Jorge Mas, samen met Beckham mede-eigenaar van de club. Coach Phil Neville, ex-international van Engeland, liet al een ballonnetje op: “Ik ga niet ontkennen dat we geïnteresseerd zijn. Zijn komst zou een gamechanger zijn.”

Messi zelf zei, weliswaar enkele jaren geleden, aan het Argentijnse tv-station: “Ik heb altijd al een droom gehad om in de Verenigde Staten te wonen en mee te maken hoe er daar wordt gevoetbald.”

Hoe welgemeend die woorden zijn, valt af te wachten maar hij zou er zich in elk geval snel thuisvoelen. Hij heeft in Miami al een (vakantie)huis en in Miami spreken ze zowel zijn moedertaal Spaans als Engels. Het stadion ligt op amper een uurtje van Miami Beach. De komst van Messi zou de MLS nog meer vleugels moeten geven. Dat zou weer een goede zaak zijn in de aanloop naar het volgende WK voetbal, dat in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico plaatsvindt.

David Beckham actief bij LA Galaxy in de MLS. — © AP

Zijn oversteek is niet noodzakelijk synoniem voor een succesverhaal: voetbalsterren als Zlatan Ibrahimovic of Thierry Henry brachten wel schwung maar ze werden nooit kampioen. Messi kan wel in de voetsporen treden van de intussen betreurde Pelé, de superster die enkele decennia geleden naar New York Cosmos trok.

De Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) is inmiddels al enkele weken ver. Stel dat de transfer van Messi er komt, zal hij misschien niet op de Amerikaanse velden te zien zijn. Volgens de Franse sportkrant l’Equipe zou Messi door Inter Miami kunnen worden uitgeleend aan Barcelona. Het idee zou van Inter Miami zelf komen. Dat is de theorie, in de praktijk lijkt die huurovereenkomst weinig waarschijnlijk. Barcelona kampt met schulden, de financiële fair-playregels laten weinig tot geen ruimte om hun grote weldoener van weleer opnieuw aan boord te halen. Messi naar Miami? Wait and see.