ROLAND GARROS. Greet Minnen dubbelt verder, favoriete Elena Rybakina stoot zonder al te veel problemen door naar derde ronde

Greet Minnen en haar Hongaarse partner Anna Bondar plaatsten zich voor de tweede ronde door te winnen van het duo Sherif-Zidansek: 7-5, 5-7 en 6-4. De partij duurde twee uur en 46 minuten.

In de tweede ronde treffen Minnen en Bondar het Russische duo Ekaterina Alexandrova/Anastasia Potapova of het Japanse paar Shuko Aoyama/Ena Shibahara, het zevende reekshoofd. Zij komen later op de dag nog in actie in hun eerste ronde.

In het enkelspel gaat Elena Rybakina naar de derde ronde door een vrij makkelijke zege tegen de Tsjechische Noskova. Rybakina behoort tot de topfavorieten voor de titel bij de vrouwen. Ze bewees met haar overwinning in de Rome Open afgelopen maand alvast in topvorm te zijn. Die lijn trekt ze voorlopig door op Roland Garros. In de eerste ronde won ze ook haar match zonder setverlies.