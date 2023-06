RWDM wil Alexander Blessin (ex-KV Oostende) binnenhalen als nieuwe hoofdcoach

RWDM beleeft zware tijden door het ontslag van voorzitter Thierry Dailly na zware ruzie met eigenaar John Textor. Toch wordt er ook al ingezet op de sportieve uitbouw van de ploeg. KVO-baas Gauthier Ganaye zal in principe de sportieve lijnen komen uitzetten en het ziet er ook naar uit dat hij een nieuwe coach zal moeten aanstellen.

Huidig coach Vincent Euvrard is gegeerd door andere eersteklassers zoals KV Kortrijk. Met stip op nummer 1 als potentiële vervanger staat Alexander Blessin. De Duitser werkte het eerste jaar bij KV Oostende goed samen met Ganaye en werd toen coach van het jaar.

Of Blessin nu naar het Edmond Machtensstadion zou trekken, hangt af van vele factoren. Eerst en vooral van de toekomst van Euvrard, maar ook van eventuele andere teams die in hem zouden geïnteresseerd zijn. Zijn naam valt ook bij Standard, waar hij is aangeboden.