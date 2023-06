Dochter van Bruce Willis openhartig over zijn ziekte: “Ik dacht eerst dat hij geen interesse meer in mij had”

Tallulah Willis schrijft in een artikel in tijdschrift Vogue over haar ervaring met haar vaders afasie en dementie. Hierin geeft ze toe dat zij en haar familie eerst dachten dat Willis niet reageerde door gehoorverlies. Maar toen zijn ziekte erger werd, nam ze dat persoonlijk. “Hij heeft twee kinderen met mijn stiefmoeder Emma Heming Willis en ik dacht dat hij geen interesse meer in mij had”, schrijft Tallulah Willis. “Hoewel dat totaal niet klopte, martelden mijn hersenen me met de gedachte dat ik niet mooi genoeg was voor mijn moeder en niet interessant genoeg was voor mijn vader.”

Volgens Tallulah Willis kampte de acteur al een tijdje met gezondheidsproblemen toen in 2022 bekend werd gemaakt dat hij aan afasie leed. In diezelfde periode leed zij aan anorexia, waardoor ze naar eigen zeggen haar vaders gezondheidsproblemen vermeed en ontkende. “Terwijl ik mijn misvormde lichaam op Instagram postte, was mijn vader in stilte aan het lijden”, zegt Tallulah Willis. “Er werden allerlei testen gedaan, maar we hadden nog geen diagnose.”

Nooit een toespraak op bruiloft

Daarom had ze het in 2021 lastig toen ze als gast een bruiloft bijwoonde en de vader van de bruid daar een toespraak gaf. “Ik realiseerde me opeens dat ik het moment dat mijn vader op mijn bruiloft over mij praat nooit zal hebben”, schrijft Tallulah Willis. “Het was verwoestend. Ik ben van tafel gegaan en heb buiten in de bosjes gehuild.”

Nu wil ze zo veel mogelijk herinneringen met haar vader maken. Tallulah Willis schrijft dat ze veel foto’s maakt als ze bij de acteur op bezoek is en al zijn voicemails op een harde schijf zet. “Ik probeer een document te maken om me hem te herinneren als hij er niet meer is”, schrijft ze.

De acteur zou Tallulah Willis volgens haar nog steeds herkennen en wordt blij als zijn dochter hem bezoekt. Maar ze weet ook dat zijn toestand alleen maar erger zal worden. “Ik weet dat er moeilijke tijden komen en dat dit het begin van de rouw is”, schrijft ze. “Ik wissel steeds tussen de tegenwoordige en verleden tijd als ik over Bruce praat: hij is, hij was, hij is, hij was. Dat is omdat ik zoveel hoop voor mijn vader heb die ik niet kan loslaten. Ik heb zijn persoonlijkheid altijd in mijzelf gezien en ik weet gewoon dat we enorm goede vrienden zouden zijn als we meer tijd hadden.”