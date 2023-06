© if

Sint-Truiden

Toen volksmens Roger Clerinx opkwam bij de liberalen in Sint-Truiden, hingen prompt zelfs enkele socialisten een affiche van hem voor het raam. Hij had vrienden in alle partijen en hij probeerde overal goed te doen. Op zijn afscheidsplechtigheid wou hij een hoopvol en optimistisch lied. “Anders ga je mij droevig herinneren. En dat wil ik niet”, zo vond hij.