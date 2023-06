Sander De Pestel stapelt ereplaats op en is in de vorm van zijn leven: “Het is echt weer genieten op de koersfiets”

“Het is echt leuk om met deze conditie te kunnen koersen”, opent de voormalige Belgische juniorenkampioen De Pestel. “Ik had in het voorjaar al voorspeld dat we in de maanden mei en juni daarvan de vruchten zouden plukken. Want de mensen beseffen niet hoe moeilijk het voor renners van ons niveau is om in de echte topklassiekers voorin mee te doen en zo in de finale te geraken. In die wedstrijd eisen de WorldTour-ploegen de eerste honderd plaatsen in het peloton op. Als je daar tussen wil geraken moet je letterlijk en figuurlijk oorlog maken. In deze fase van het seizoen zijn er meer wedstrijden en zitten de wereldtoppers in de grote rondes. Zo is het niveau van de wedstrijden evenwichtiger en dat biedt mogelijkheden.”

Na het klassieke seizoen ging De Pestel ook een periode op hoogtestage in Andorra. De kermiskoers in Ruddervoorde was nadien zijn eerste optreden in eigen land. Hij eindigde er meteen zesde. Nadien bleef het in elke wedstrijd crescendo gaan. In de Antwerp Port Classic streed hij tot de finale mee voor winst. “Jammer genoeg was de overmacht van de ploeg van Dries De Bondt daar iets te groot. In de finale had ik al heel wat kruit verschoten om iedereen aan de praat te houden. Misschien had er daar wel iets meer ingezeten”, vervolgt De Pestel, die er wel de prijs van de strijdlust aan overhield.

Ook in de Franse Boucles De la Mayenne en de daaropvolgende Ronde van Limburg (tiende) bleef De Pestel mee de koers maken. “Vaak ben ik in die wedstrijden ook de lead-out voor onze sprinters. Maar ik voel me dan nog goed genoeg om ook zelf mee te dingen voor de prijzen. Dat geeft vertrouwen en daar bouwen we op verder.”

Gravelstroken

De Brussels Cycling Classic en Dwars door het Hageland worden de volgende opdrachten van de Waaslander. “In Brussel zal er allicht weer gespurt worden, maar in het Hageland liggen er zeker kansen. Het is er niet zo’n vlakke omloop en er zijn enkele gravelstroken. Dat doe ik behoorlijk graag. Ooit stippelde ik samen met Florian Vermeersch een traject uit in het Waasland waarbij we in totaal 120 kilometer gravelstroken ontdekten. Misschien moeten we daar ooit wel eens iets mee doen”, besluit De Pestel, nadat hij samen met Brent Van Moer, Cedric Beullens en Alex Colman een zeven uur lange duurtraining van 210 kilometer met 3800 hoogtemeters ging afwerken in de Ardennen. “Aan een gemiddelde van iets boven de dertig kilometer per uur”, merkt hij nog op. “De training is wel iets langer uitgevallen dan gepland, maar het was leuk. Het is echt weer genieten op de koersfiets.”