Duits voetbal in rouw nadat Berlijnse jeugdspeler (15) wordt doodgeslagen op toernooi

Hulpdiensten hebben gevochten om zijn leven, maar gisteren is een 15-jarige Duitse jeugdvoetballer gestorven na een fatale vechtpartij op een jeugdtoernooi in Frankfurt. Het Duitse voetbal is een tragedie rijker en de familie van de tiener en de betrokken clubs blijven geschokt achter.

Het 15-jarige slachtoffer Paul nam in het afgelopen pinksterweekend met zijn club JFC Berlin deel aan de Germany Cup, een internationaal jeugdvoetbaltoernooi in Frankfurt waaraan ploegen uit zestien verschillende landen deelnamen. Na het laatste fluitsignaal in de wedstrijd tussen de U17-teams van de Berlijnse club en het Franse FC Metz, afgelopen zondag, raakten de gemoederen plots verhit.

Er ontstond een vechtpartij, waarbij een 16-jarige speler van Metz eerst een tegenstander met beide vuisten in het gezicht zou hebben geslagen. Pas daarna zou hij zich op de 15-jarige Paul hebben gericht. Hij sloeg hem in de maag en hield hem in een wurggreep, melden Duitse media. De jongen kon ontkomen, maar de dader zou hem achterna zijn gerend en vervolgens zo hard langs achteren op zijn hoofd en nek hebben geslagen dat de jongen ter plekke neerzeeg en gereanimeerd moest worden. De vermoedelijke dader was er intussen zonder hulp te verlenen vandoor gegaan.

De toegetakelde tiener werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar konden artsen enkel vaststellen dat hij hersendood was. Hij werd nog drie dagen in een kunstmatige coma gehouden met het oog op orgaandonatie, maar bezweek gisteren finaal aan zijn verwondingen. Voor er wordt overgegaan op die orgaandonatie, zal een autopsie eerst moeten uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is.

Trouwe vriend

In een statement op zijn website zegt JFC Berlin voorlopig niet te willen reageren op het tragische voorval, “uit respect voor de familie en omdat het onderzoek nog lopende is”. BFC Dynamo, de ex-club van de 15-jarige Paul, postte wel al een in memoriam op zijn website: “Onze oude en voormalige jeugdspeler Paul is veel te vroeg uit het leven genomen. Deze onverwachte tragedie heeft de hele BFC-gemeenschap verbijsterd en ons diep in ons hart geraakt. Paul was niet alleen een getalenteerde speler, maar ook een trouwe vriend en een modellid van onze club. We zullen zijn inzet, zijn enthousiasme en zijn positieve instelling altijd blijven herinneren.”

“Zelfverdediging”

De vermoedelijke dader zit intussen sinds maandag in voorlopige hechtenis. Het parket van Frankfurt verdenkt hem van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. FC Metz is naar eigen zeggen “diep geschokt door deze tragedie”, benadrukt dat de wedstrijd “in een goede sfeer” plaatsvond en noemt het “onbegrijpelijk” dat de vechtpartij kon ontstaan. Volgens de Franse club gaf de vermeende dader aan dat hij het slachtoffer niet opzettelijk heeft verwond. De advocaat van de vermeende dader meent dat het de Berlijnse spelers waren die het geweld hadden opgepookt, handelde zijn cliënt uit zelfverdediging en sloeg hij de 15-jarige Paul ‘alleen maar’ in het gezicht. Hij wijst ook de hulpdiensten met de vinger, die pas twintig minuten na het incident ter plekke zouden zijn geweest.

Ook de Duitse voetbalbond DFB reageert bij monde van vicevoorzitter Ronny Zimmermann ontzet op het nieuws. “Deze vreselijke daad van geweld heeft het voetbal in Duitsland geschokt. We moeten opnieuw leren hoe we fatsoenlijk met elkaar moeten omgaan – en dat betekent in de eerste plaats geweldloos”, zei Zimmermann woensdag tegen het Duitse persbureau DPA. “We hebben als maatschappij een probleem met respect en hoe we met elkaar omgaan. Dat zie je niet in de laatste plaats terug in het voetbal.”