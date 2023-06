Chanel brengt T-shirt uit met racewagen … en duizelingwekkend prijskaartje

Sinds enkele dagen gaat het T-shirt viraal op sociale media. De hype begon toen influencer Madeleine White het ontwerp, vermoedelijk uit de jongste cruisecollectie van Chanel die een ode brengt aan buitensporten, toonde in een filmpje. Veel van haar volgers willen ook een exemplaar bemachtigen. Maar het shirt is niet bepaald een koopje.

Hoeveel het item exact kost is niet bekend, want het is in geen enkele webshop te vinden. Uit de vele reacties en speculaties op sociale media blijkt dat je er toch enkele duizenden euro’s moet voor neertellen. Vermoedelijk kost het tussen de 4.500 à 5.000 dollar, wat zoveel is als 4.200 à 4.700 euro. Sommigen beweren dat het stuk maar liefst 10.000 dollar (9.300 euro) kost, al weerlegt White dat.

De stevige prijs houdt de allerrijksten alvast niet tegen om het shirt alsnog op hun verlanglijstje te plaatsen. “Ik kijk niet naar F1 en ik hou al jaren niet meer van Chanel, maar dit shirt spreekt me aan”, aldus een vrouw op Twitter. Eén ding is zeker: het peperdure T-shirt laat zich uiterst makkelijk combineren met een effen rokje of jeans — net zoals elk ander wit (en veel goedkoper) shirt met print, trouwens. Wie hetzelfde exemplaar wil, maar er geen fortuin over heeft, kan wel al goedkope replica’s scoren op verschillende sites.

