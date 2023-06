VDL Nedcar in Born schrapt 1.800 van de 3.800 banen en extra ontslagen dreigen

Bij automaker VDL Nedcar in het Nederlandse Born, vlak bij de Belgische grens, staan 1.800 banen op de helling. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Bovendien dreigt bijkomend banenverlies.

De formele instemmingsaanvraag en adviesaanvraag voor de onvermijdelijke afbouw van medewerkers is vandaag ingediend bij de ondernemingsraad (OR).

Eén ploeg biedt werk aan zo’n 2.100 medewerkers. Een verdere reductie van medewerkers rond 1 maart 2024, als de contractperiode met BMW eindigt, kan volgens VDL Nedcar niet worden uitgesloten. De werkgevers zegt te blijven streven om nieuwe, substantiële voertuigprojecten binnen te halen, in combinatie met de geplande nieuwe activiteiten in Born.

Directeur John van Soerland van VDL Nedcar: “Na de opzegging van het contract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting middels autoproductie. Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd – door turbulente omstandigheden op de automarkt te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en naar onze medewerkers die hun baan gaan verliezen spijt ons dat”.

Beoogd wordt om medewerkers, waarvan noodgedwongen per 1 november 2023 afscheid zal worden genomen, zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. “Zij verdienen uiteraard een goed vangnet. Ons streven blijft om medewerkers op vrijwillige basis zo veel mogelijk van werk naar werk te brengen.”

Vakbondsbestuurder Peter Reniers (FNV) noemt het tijdstip waarop VDL Nedcar het nieuws bekendmaakt “niet oppertuun. Dit gaat fout vallen. Veel mensen zullen zich zorgen gaan maken. Zeker als de afspraken over een verbeterd sociaal plan nog langer uitblijven.”

Medewerkers van VDL Nedcar staakten donderdag voor de zesde keer in vier weken. Verder vonden er twee wilde stakingsdagen plaats.