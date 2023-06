El Khannouss en Preciado ontbreken op training met stevige verkoudheid

Genk-trainer Wouter Vrancken verwelkomde Bryan Heynen en Yira Sor opnieuw op het trainingsveld. Beiden trainden wel nog individueel, de verkouden Sor wordt bewust even buiten de groep gehouden. Ook Bilal El Khannouss en Angelo Preciado hebben intussen last van ontstoken sinussen en werden daarom terug naar huis gestuurd. Vrancken toonde zich bijzonder tevreden over de gretigheid, die zijn spelersgroep blijft uitstralen. Vrijdag en zaterdag traint de Genkse A-kern achter gesloten deuren.